Китайские биологи назвали питомца, для которого наиболее опасен COVID-19

https://static.news.ru/photo/80310ca8-74a2-11ea-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биологи из Ветеринарного НИИ Китайской академии сельскохозяйственных наук Харбина провели исследования и выяснили, для какого домашнего питомца наиболее опасно заражение коронавирусной инфекцией.

Учёные протестировали несколько видов животных: собак, кошек, свиней, уток, кур и хорьков. Отмечается, что на эти виды выбор пал из-за частоты контактов этих животных с человеком, сообщает газета «Известия».

Исследователи заразили испытуемых несколькими штаммами SARS-CoV-2 из китайской Ухани.

Эксперимент показал, что хорьки легко заражали других особей, однако звери хорошо перенесли инфекцию. Собаки, домашние птицы и свиньи оказались невосприимчивы к SARS-CoV-2.

Кошкам повезло меньше всех: вирус легко передавался между особями и почти для 100% испытуемых он оказался смертельным. Отмечается, что больше выживших было среди взрослых кошек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Гонконге коронавирусную инфекцию обнаружили у домашнего кота. Заражённое животное изолировали от других особей и от людей. Также сообщалось о том, что в Бельгии домашний кот заразился COVID-19. Специалисты уверены, что оба питомца заразились от своих хозяев. Однако микробиолог Эммануэль Андре отметил, что случаи передачи вируса от человека к животному крайне редки.