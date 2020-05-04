Киркоров сдал тест на COVID-19 вместе с детьми

https://static.news.ru/photo/c48b6c1e-d5e1-11e9-9f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми Мартином-Кристианом и Аллой-Викторией прошёл тест на коронавирусную инфекцию. Результаты, по словам артиста, станут известны 5 мая.

Киркоров вызвал медика на дом. Мужчина в защитной экипировке взял образцы из носа и горла — сначала у артиста, потом у детей. Киркоров заявил, что надеется на отрицательный результат тестов.

Как писал NEWS.ru, организатор концертов Игорь Ковалёв оценил в 50 миллионов рублей потери Киркорова от отмены тура по Прибалтике из-за коронавируса.