Киркоров сдал тест на COVID-19 вместе с детьми

Российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми Мартином-Кристианом и Аллой-Викторией прошёл тест на коронавирусную инфекцию. Результаты, по словам артиста, станут известны 5 мая.
Киркоров вызвал медика на дом. Мужчина в защитной экипировке взял образцы из носа и горла — сначала у артиста, потом у детей. Киркоров заявил, что надеется на отрицательный результат тестов.
Как писал NEWS.ru, организатор концертов Игорь Ковалёв оценил в 50 миллионов рублей потери Киркорова от отмены тура по Прибалтике из-за коронавируса.
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