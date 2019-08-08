Любимую многими знаменитостями кетодиету признали опасной для здоровья. Как утверждают специалисты, она приводит к тому, что человек не потребляет наиболее полезные продукты.
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По словам врача, цельнозерновые продукты, которые исключает диета, полезны для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также добавил, что кетодиета до конца не изучена специалистами и на сегодняшний день не существует исследований долгосрочных последствий для организма от неё.
Отмечается, что при кетодиете снижение калорий достигается за счёт сокращения потребления углеводов до 5%. Таким образом, 75% рациона приходятся на жиры, а 20% — на белки.
News.ru писал, что практически все люди, сидящие на монодиетах, имеют желчнокаменную болезнь.