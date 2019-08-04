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Практически все люди, сидящие на монодиетах, имеют желчнокаменную болезнь. Об этом News.ru рассказал врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Первое, что будет видно на УЗИ органов брюшной полости у человека, который сидит на монодиетах, — камни или билиарный сладж. Он представляет собой густую желчь, которая вот-вот станет камнями. Камни начинают образовываться из-за того, что в организме нет отхождения желчи. Это, в свою очередь, связано с отсутствием в рационе человека жиров, — пояснила врач.

При этом она отметила, что такого рода диеты хоть и помогут человеку снизить вес, но произойдет это за счет потери мышечной, а не жировой массы. Нурия Дианова объяснила, что при скудном рационе в организме человека происходит острый дефицит белков.

В таком случае организм начнет брать из печени гликоген. Он путем сложных химических реакций может преобразовываться в белки. Его хватит на один-два дня. Далее организм начинает разрушать собственные мышцы, в том числе и сердечную. По этой причине происходит некая мышечная гипотрофия, — пояснил врач.

Как ранее писал News.ru, специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса.

Оказалось, что для достижения положительного результата необходимо сократить рацион всего на 300 калорий в день. Главной проблемой учёные назвали неосведомлённость худеющих о том, сколько калорий содержится в продуктах, которые они едят.