Исследователи из Немецкого фонда сердца рассказали о неожиданном симптоме, который указывает на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа.
По их словам, необходимо обращать внимание на специфическую боль в ногах. Например, тревожным признаком является боль в мышцах голени при ходьбе, прекращающаяся, когда человек останавливается. Также должны насторожить боли и онемение в ноге в состоянии покоя.
Специалисты уточнили, что такие формы боли говорят об атеросклерозе сосудов нижних конечностей, при котором может возникать отложение кальция в коронарных артериях, что крайне негативно влияет на сердце.
Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца, — подчеркнули кардиологи.
Они отметили, что своевременный поход к врачу при возникновении таких симптомов может предотвратить многие сердечные приступы, которые переносят около 75% пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей,
Ранее NEWS.ru писал, что врачи-кардиологи описали главные сигналы организма перед наступлением инфаркта миокарда. По их словам, основным симптомом недуга является сильная боль в области сердца. Она может отдавать в левую руку и в челюсть.
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