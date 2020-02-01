https://static.news.ru/photo/ef55281c-44c8-11ea-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи из Немецкого фонда сердца рассказали о неожиданном симптоме, который указывает на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа.

По их словам, необходимо обращать внимание на специфическую боль в ногах. Например, тревожным признаком является боль в мышцах голени при ходьбе, прекращающаяся, когда человек останавливается. Также должны насторожить боли и онемение в ноге в состоянии покоя.

Специалисты уточнили, что такие формы боли говорят об атеросклерозе сосудов нижних конечностей, при котором может возникать отложение кальция в коронарных артериях, что крайне негативно влияет на сердце.

Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца, — подчеркнули кардиологи.

Они отметили, что своевременный поход к врачу при возникновении таких симптомов может предотвратить многие сердечные приступы, которые переносят около 75% пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, передаёт Focus.de.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи-кардиологи описали главные сигналы организма перед наступлением инфаркта миокарда. По их словам, основным симптомом недуга является сильная боль в области сердца. Она может отдавать в левую руку и в челюсть.