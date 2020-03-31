Во многих регионах России уже введён режим вынужденной изоляции. Людям запрещено покидать свои жилища без крайней необходимости. Домашнее затворничество, считают эксперты, особенно тяжело будут переносить люди, живущие в одиночестве. Алкоголизм, депрессия, фобии — далеко не полный список бед, с которыми они могут столкнуться. Главное оружие против психических проблем — труд и помощь другим людям, уверены психиатры.

Согласно данным ВЦИОМ, около 40% россиян не состоят в официальном или фактическом браке. Среди них значительный процент людей живёт в одиночестве — такую тенденцию отмечают эксперты Высшей школы экономики. Особенно это заметно в крупных городах, где преобладают «городские индивидуалистические ценности» — карьера, саморазвитие, творчество.

Одиночество может спровоцировать у некоторых людей так называемое аддиктивное поведение. Это уход от реальности посредством изменения своего психического состояния — употребления алкоголя или приёма наркотиков, сообщает в беседе с NEWS.ru врач-психиатр и психотерапевт Андрей Каменюкин.

Пациентам с разными зависимостями мы помогаем решить проблему одиночества в первую очередь. После устройства личной жизни многие отказываются от пагубных привычек. Когда нет близких людей рядом, справиться с тягой к алкоголю или наркотикам сложнее. Андрей Каменюкин психиатр, директор Клиники лечения депрессий и фобий психиатр, директор Клиники лечения депрессий и фобий

Состояние одиночества обостряет все имеющиеся внутренние переживания человека, объясняет врач. Например, он осознаёт свою неустроенность в жизни или отсутствие карьерных успехов. Некомфортное эмоциональное состояние такие личности пытаются «загасить» токсическими веществами, поэтому одна из главных опасностей для одиночек во время карантина — алкогольная или наркотическая зависимость.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вынужденное одиночество пагубно влияет на людей с психическими заболеваниями. Самыми уязвимыми оказываются личности с депрессивными и тревожно-фобическими расстройствами, рассказывает Каменюкин. Долгие дни, проведенные в изоляции, могут вызвать у них «нарушение социального функционирования». Оно может выражаться в агрессии, апатии, панических атаках, суицидальных мыслях.

Изоляция и всеобщая паника могут обострить состояние людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. Основными признаками заболевания являются тягостные стереотипные, навязчивые мысли и образы. Например, они боятся заражения или загрязнения, причинить вред другим людям, потерять вещи. Одиночество может стать дополнительным фактором обострения заболевания.

Для сохранения психического здоровья врачи советуют максимально расширить контакты. Важно использовать все доступные средства коммуникации — мессенджеры, программы видеосвязи, телефонные звонки. Также людям с психическими заболеваниями и пограничными расстройствами важно получить консультацию врача и запастись необходимыми медикаментами.

В периоды общих бед и лишений количество психофизических заболеваний резко снижается, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-психиатр Виктор Ханыков. Правда, то касается людей, которые принимают непосредственное участие в исправлении текущей ситуации. Депрессии не страшны врачам, работникам социальных служб, а также волонтерам. Поэтому медик советует для профилактики негативного эмоционального состояния оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Например, можно погулять с собакой пожилой соседки или сходить в магазин за продуктами.

Сейчас появилась возможность проявить себя для многих. Виктор Ханыков врач-психиатр врач-психиатр

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как человек переживёт изоляцию в одиночестве, зависит от его психологического типа. Эксперты разделяют людей на экстравертов и интровертов. Первые — открытые, энергичные личности, которым необходимо постоянное общение и смена впечатлений. Вторые — замкнутые, стремящиеся к уединению. Выделяется и третий тип— амбиверт. Такой человек как бы находится между этими двумя крайностями, сочетая качества интроверта и экстраверта.

Легче всего уединение переживёт человек второго психологического типа — интроверт, рассказала NEWS.ru психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова. Такой индивидуум может даже получить удовольствие от текущей ситуации.

Классический интроверт не нуждается в контактах с людьми и любит затворнический образ жизни. Работа в удалённом формате станет для него отличной альтернативой. Сейчас его манера поведения, которая в нашем обществе традиционно не поощряется, наоборот, стала нормой. Ирина Коробова психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп

Сильнее всего изоляция в одиночестве «ударит» по психике экстраверта. Он будет страдать без привычного количества социальных контактов и может впасть в депрессию.

Как человек переживет самоизоляцию, зависит от его внутренних ресурсов, сообщает Коробова. Она приводит в пример исторических персонажей — Владимира Ленина или Маркиза де Сада, которые долгие годы сидели в одиночной камере, но использовали это время для написания научных трудов и философских трактатов. Поэтому в период социальной изоляции важно найти занятие по душе, которое скрасит одиночество.