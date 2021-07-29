Какие витамины нужны мужчине: выбираем лучшие витамины для мужчин

Витамины для мужского здоровья важны не меньше, чем для женщин и детей. Основа жизни любого человека — его ресурсное состояние: активность, наличие энергии и сил. Мужчине такого состояния удаётся достичь благодаря умеренным физическим нагрузкам, полноценному питанию и достаточному количеству в организме полезных веществ. Давайте разберёмся, какие витамины для мужского организма самые важные.

Лучшие витамины для мужчин

Чтобы обслуживать мышечную массу и поддерживать физическую активность, мужской организм регулярно расходует большое количество нутриентов. В особенности это касается спортсменов или мужчин, занимающихся тяжёлым физическим трудом. Некоторые витамины для мужчин имеют более важное значение, чем для женщин, так как участвуют в специфических, характерных только для мужского организма процессах.

Какие витамины необходимы мужчине Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нехватка полезных веществ снижает:

защитные силы организма;

способность адаптироваться к стрессам;

сопротивляемость к болезням;

работоспособность.

Так какие витамины необходимы мужчине, чтобы на пути к великим свершениям ему хватало энергии, и какую роль они играют в мужском организме?

Витамин А.

Оказывает положительное влияние на зрение , препятствует развитию раковых клеток, усиливает сексуальное влечение.

Витамины группы В.

Стабилизируют работу нервной системы, укрепляют ногти и фолликулы волос, останавливая процесс облысения, положительно влияют на мочеполовую систему.

Витамин E.

Проявляет антиоксидантные свойства, замедляя процесс старения, останавливает развитие раковых клеток, улучшает состояние кожи, повышая её эластичность.

Витамин C.

Укрепляет иммунитет, увеличивает защитные силы организма, препятствует развитию инфекционных и воспалительных заболеваний или облегчает их течение.

Участвует в выработке тестостерона, способствует повышению сексуального влечения и потенции .

Витамины после 45 лет pixabay.com

Это основные, лучшие витамины для мужчин. Отдельно стоит сказать о не менее полезных минералах, которые также должны быть в рационе питания или в составе витаминно-минерального комплекса:

Цинк.

Способствует развитию мужских половых клеток, увеличивая количество подвижных сперматозоидов. Улучшает качество спермы, что важно при зачатии ребёнка.

Селен.

Нормализует работу сосудов и сердечной мышцы, стабилизирует нервную систему, обезвреживает свободные радикалы, защищает ДНК сперматозоидов, помогает контролировать массу тела.

Магний.

Выводит из организма холестерин, положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, увеличивает работоспособность.

Хром.

Необходим для хорошего белкового, углеводного и липидного обменов. Предотвращает сахарный диабет, регулирует аппетит, повышает стрессоустойчивость.

Способствует укреплению зубов, костей, предупреждает развитие остеопороза, нужен для формирования и нормального функционирования нервов, мышц и свёртывания крови.

Витамины для мужского организма pixabay.com

«Мужские» витамины после 45

После 45 лет «мужские» витамины должны способствовать активации синтеза белка. Тогда мышцы становятся крепче, нормализуется гормональный фон, улучшается качество спермы. Преимущественно это витамины А, В, Е. Также необходимо увеличивать количество антиоксидантов, замедляющих процессы старения клеток (А, С, Е).

Мужчины после 50 лет особенно нуждаются в витаминах А, С, Е, В12 для поддержания молодости, противостояния инфекционным и вирусным заболеваниям, улучшения потенции. Не стоит также забывать о важности кальция и витамина D для улучшения состояния зубов, прочности костей, работы сердца.

Как выбрать витамины для мужчин

Подбор «мужских» витаминов должен осуществляться на основании следующих критериев:

Рацион питания.

Если мужчина получает достаточное количество какого-либо вещества с продуктами питания, то в составе БАДа такого нутриента не должно быть.

Образ жизни.

«Мужские» витамины для спортсменов и для человека с минимальными физическими нагрузками должны быть разными. Спортсменам для ускорения обмена веществ в большем количестве необходимы витамины В, Е и омега-жиры.

Наличие хронических заболеваний.

В этом случае только врач может принимать решение о необходимости получать дополнительные нутриенты. Самостоятельное употребление добавок может причинить вред здоровью.

Соответствие возрасту.

Например, после 45 лет витамины хуже усваиваются в мужском организме, поэтому особое внимание здесь следует уделить витаминам группы А, С, Е.

Комплекс витаминов для мужчин pixabay.com

Основные признаки того, что в организме достаточно полезных веществ, — улучшение аспектов здоровья и качества жизни. Благодаря «мужским» витаминам, правильному питанию и посильным физическим нагрузкам в здоровом организме налаживается обмен веществ, появляются достаток энергии, хороший сон, сексуальная активность, нормализуются вес и мышечная масса.

Что стоит знать о комплексах витаминов для мужчин

В витаминно-минеральных комплексах собраны важные микроэлементы и витамины для мужского организма. Их действие направлено на повышение работоспособности, борьбу с признаками усталости и переутомления, повышение общего тонуса организма и укрепление иммунитета . Витамины для мужчин, согласно отзывам, наиболее востребованы в период межсезонья, когда возрастает пик простудных заболеваний, или при активных занятиях спортом.