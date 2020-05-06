Эксперт ВОЗ рассказал, как выйти из самоизоляции без вреда для здоровья

https://static.news.ru/photo/22859d68-8f7c-11ea-99e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период выхода из самоизоляции, когда ограничительные меры отменят, важно будет помнить, что пандемия COVID-19 не закончилась. Поэтому людям необходимо внимательно следить за здоровьем, рассказал специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Позняк.

По его словам, важно соизмерять сохраняющиеся опасности, а также соблюдать социальное дистанцирование и ограничивать контакты с другими людьми.

Специалист ВОЗ сравнил предстоящий период со стрессовыми ситуациями, когда у человека меняется привычный уклад жизни: переезд, смена работы, уход в отпуск, передаёт РИА Новости.

В то же время при плавном переходе очень важно избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность компенсировать всё то, чего недоставало в период самоизоляции, предупредил Позняк. Всё это должно происходить постепенно, с учётом эпидемической обстановки, подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, эксперт также отметил, что устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам в значительной степени определяет хороший сон. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса.