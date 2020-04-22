Центральная клиническая больница Российской академии наук (ЦКБ РАН) расположена на юго-западе Москвы. Всего несколько дней назад она начала принимать больных коронавирусом. Для новых пациентов выделили шесть инфекционных отделений, а территорию ЦКБ разделили по уровням опасности на две зоны: зелёную и красную. Перед началом приёма пациентов с персоналом провели учебные курсы и прочитали лекции. Также клинику посетили инспекторы, которые проверили учреждение на готовность. Помимо этого, больница объявила о наборе волонтёров на различные позиции.

Корреспондент NEWS.ru отправился работать волонтёром в один из отделов больницы, провёл несколько часов с врачами и младшим медицинским персоналом в санитарном пропускнике перед красной зоной и узнал подробности о поступлениях пациентов из первых уст.

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Сотрудники зелёной зоны ведут учёт вновь прибывших пациентов, ежедневно вносят данные в федеральный регистр лиц, у которых выявлен COVID-19, и анализируют состояние тех, кто прибыл ранее. Для внесения человека в базу данных необходимо знать его паспортные данные, номер СНИЛС и медицинской страховки. Эту информацию предоставляет в электронном виде экипаж скорой помощи, когда забирает человека в больницу. Большинство больных поступает в клинику с первичным диагнозом «пневмония».

В первый день волонтёрам поручили проставлять уровень сатурации (насыщение крови кислородом, которое выражается в процентном соотношении. Измеряется сатурация с помощью пульсоксиметра. В норме насыщение кислородом гемоглобина составляет 96-98%) у пациентов, которые уже некоторое время находятся на лечении. Этот показатель ежедневно обновляется в таблице Excel.

Тебе необходимо вносить в таблицу значения, которые я буду брать из медицинских карт пациентов, — говорит врач.

Она открывает на компьютере карточки больных и проговаривает их показатели.

— Протасов (фамилия изм.) 93%, 97%, 96%. Перевели в стационар. Таранов (фамилия изм.) — 94%, 95%, 94%, 98%. Дмитриенко (фамилия изм.) — 94%, 92%, 89%. Отправили на ИВЛ. Этот не вытянет.

— К нам ещё троих везут. Срочно занесите их в реестр, — кричат из другого конца кабинета.

После нескольких часов работы отдел отправили на обед. В холодильнике столовой можно было найти салат оливье, салат из кус-куса с томатами и болгарским перцем и сельдь под шубой. Два вида супов. В качестве гарнира рис, варёный картофель и макароны. На десерт — обилие батончиков и пасхальные куличи.

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Следующей задачей стало распределение в базе больных по дате поступления. За окном регулярно проезжали машины скорой помощи, привозившие новых пациентов. В тот день их оказалось около 15. Всего в больнице с подозрением на коронавирус 149 человек.

На въезде в клинику установлен пункт обработки транспорта — небольшое сооружение, куда приезжает машина скорой помощи после высадки пациента в приёмном отделении. В ангаре её обеззараживают специальными химическими растворами в несколько этапов. Автомобиль покрывают химикатами, а затем смывают их водой. Это необходимо для предотвращения распространения инфекции. Процедуру повторяют после каждого выезда.

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К главному входу в больницу подходит девушка. В руках — несколько пакетов.

— А передачу как отдать? — обращается к охраннику.

— Подпишите пакет и поставьте в тележку с необходимым отделением. Санитары заберут.

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На следующий день получено разрешение на проход в санитарный пропускник. Это место, где врачи надевают средства индивидуальной защиты и готовятся ко входу в красную зону. На стенках помещения повсюду висят колбы с антисептиком. Воздух пропитан спиртом, от которого печёт во рту. Здесь все передвигаются в масках и шапочках. У самого входа две лавочки, на которых лежит гора резиновых тапок. Рядом с ней расположили тележки с чистыми медицинскими халатами.

NEWS.ru

— Душа моя, куда побежала, а отметиться? — кричит девушка из-за монитора одной из санитарок.

— Ты чистый? — спрашивает один врач у другого и хлопает его по плечу.

NEWS.ru

Врачам с экипировкой помогают сотрудники младшего медицинского персонала — довольно проблематично самостоятельно надеть два костюма, несколько пар перчаток и бахил, шапочку, респиратор и очки. Помощники также следят за тем, чтобы у врача не было открытых участков тела. Часы и украшения запрещены. Стандартная рабочая смена длится порядка 12 часов. Есть небольшой перерыв на обед в середине дня. После выхода медика из красной зоны его встречают санитары в защитных костюмах, которые обрабатывают и снимают с него одежду. Последний этап наиболее опасный, так как экипировка врача контактирует с воздухом в реанимации, где высокая концентрация вирусных тел.

NEWS.ru

Около 15:00 медики начинают выходить из отделения. У всех под глазами и на переносице красные следы от масок.

В повседневной жизни моё отделение отвечает за операционный график, организацию операционных столов и составление операционных планов. Сейчас мне из врача-травматолога пришлось переквалифицироваться в инфекциониста. Я теперь полевой боец инфекционного фронта. Прошёл несколько новых курсов и прослушал профильные лекции. Также был большой пул самообразования. Для работы в реанимации необходимо обладать хладнокровием и внутренней уверенностью. Наибольшие трудности нам доставляют костюмы химической защиты, так как активность приводит к усилению теплообмена и нехватке воздуха. Но меры предосторожности необходимо соблюдать — от этого напрямую зависит наша жизнь.

Андрей Скоробогатов

52 года, длительность рабочей смены 12 часов, заведующий оперблоком ЦКБ РАН

Ежедневно я занимаюсь лечением пациентов. Навыки хирурга позволяют мне делать им трахеостомию и дренирование плевральных полостей. Абсолютно ни один врач, какой бы категории он ни был, не скажет, что готов к пандемии. Но мы свою профессию выбрали самостоятельно, а значит выполнение обязанностей не обсуждается. Перед началом приёма пациентов нас направили на курсы. Теоретической частью владеют все вплоть до санитаров. Технически у нас есть всё, но морально приходится привыкать. В такой ситуации страх — это то, что не позволяет быть бесшабашным и даёт больше шансов выйти здоровым. Он здесь жизненно необходим. По моему мнению, даже полная самоизоляция не гарантирует безопасности. У нас есть пациенты, которые соблюдали все меры предосторожности, но всё равно попали в клинику. Считаю, что режим самоизоляции необходимо продлить, так как это позволит снизить поток пациентов и значительно облегчит работу врачам. 

Рустам Азимов

47 лет, длительность рабочей смены 12 часов, начальник центра хирургии ЦКБ РАН, врач 3-го инфекционного отделения

Сейчас сложно что-либо спрогнозировать. Инфекция довольно непредсказуема, а все её особенности до конца не изучены. Протекает она очень тяжело и с осложнениям, которые требуют реанимационных мероприятий. С начала приёма пациентов я занимаюсь организационной работой, обучением персонала и санпропусками. Рассказываю санитарам о мерах предосторожности во время работы со средствами индивидуальной защиты. В 12-часовую рабочую смену в больнице трудятся порядка 70 специалистов. Одни отвечают за лечение, вторые за организацию и обеспечение, а третьи — за выписку. Мы все здесь люди и можем заразиться, но сейчас такое время, которое нужно пережить достойно. Всем остальным я настоятельно рекомендую оставаться дома до последующих распоряжений от правительства. Это действительно важно.

Ирина Кузьмина

длительность рабочей смены 12 часов, врач-хирург высшей категории ЦКБ РАН

Это мой первый опыт работы в реанимации. Я многодетная мать и чемпионка России и СССР по современному пятиборью. Так что с достоинством приняла этот вызов, хотя изначально долго сопротивлялась. Я работаю в интенсивной реанимации. В мои обязанности входит сопровождение пациентов на ПЭТ КТ людей, которые борются за жизнь. Также я слежу за их личной гигиеной. Пациенты начали к нам поступать пять дней назад, но мы были морально подготовлены и настроены на тяжелую работу. Здесь жизнь и смерть всегда ходят рядом. Я бы порекомендовала людям прислушиваться к советам министерства здравоохранения и правительства. Посвятите себя в это время дому, родным и близким. 

Сибирцева Екатерина

52 года. Длительность рабочей смены 12 часов​, санитарка ЦКБ РАН

Я добровольно перешла сюда из административного отдела. В мои обязанности входит помощь врачам в экипировке. Здесь приходится всё время находиться в СИЗ. Дома я размышляю о своей работе и переживаю, но когда возвращаюсь и вижу рядом коллег, все страхи пропадают. 

Татьяна Коломина

24 года, длительность рабочей смены 12 часов, санитарка ЦКБ РАН

Я работаю в зелёной зоне. В мои задачи входит экипировка врачей перед входом в реанимацию. Мне необходимо проследить чтобы все участки тела медика были закрыты. Положение дел могла бы сравнить с военным. Сама заразиться не боюсь, стараюсь лишний раз об этом не думать. Жителям города я бы порекомендовала пожалеть медиков и соблюдать самоизоляцию. Нам очень тяжело работать.

Елена Михайлова

64 года, длительность рабочей смены 24 часа, медсестра ЦКБ РАН

Во время пандемии стало гораздо сложнее работать, у нас появились новые задачи. Все находимся в режиме повышенной готовности. На территории увеличилось число обходов. Посторонние транспортные средства мы не пропускаем. Значительно увеличился поток машин скорой помощи. Врачи работают на износ.

Роман

34 года, длительность рабочей смены 18 часов, старший смены по охране территории ЦКБ РАН

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