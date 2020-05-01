Из Покровской больницы в Петербурге стали увольняться врачи

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Четверо врачей уволились из Покровской больницы в Санкт-Петербурге. Ранее медики этого учреждения записали видеообращение о нехватке средств защиты в учреждении.

Четыре врача уволились, они не принимали участие в записи того видеообращения. В записи видеообращения участвовали медсёстры и санитарки. Замена этим врачам найдена, — сказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

18 апреля из Покровской больницы пришли новости о массовом заражении врачей коронавирусом. Медики обвинили в этом администрацию. По их словам, руководство не обеспечивает их необходимыми средствами защиты.Также около 130 сотрудников больницы обратились к губернатору Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко. Они потребовали дать больнице статус инфекционного стационара.

30 апреля глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто отметил, что ситуация в Покровской больнице стабилизировалась, врачей обеспечили всем необходимым.

1 мая работающий в этой больнице врач-реаниматолог Сергей Саяпин рассказал, как заразился коронавирусом. Он подозревает, что это произошло 10 апреля, во время интубации трахеи тяжёлому пациенту. Доктор отметил, что в то время в больнице не было средств индивидуальной защиты и медицинский персонал обходился тем, что было. Например, у Сергея Саяпина была малярная роба и маска для плавания, писал NEWS.ru.