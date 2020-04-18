Врачи из Санкт-Петербурга начали массово заражаться коронавирусом

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В психиатрической больнице в Архангельске более чем у 50 пациентов и сотрудников предварительное тестирование выявило коронавирусную инфекцию. В учреждении объявлен карантин.

Как сообщает оперативный штаб области, один из этажей клиники перепрофилируют в инфекционное отделение, другой — в обсервацию для тех, кто попал в круг контактов заболевших. Собеседник «Медузы» в Архангельской областной...