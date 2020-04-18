Врачи из Санкт-Петербурга начали массово заражаться коронавирусом

В Покровской больнице Санкт-Петербурга врачи начали массово заражаться коронавирусом. Они винят в этом администрацию. По словам медиков, руководство не обеспечивает их необходимыми средствами защиты.
Со стороны администрации учреждения не было сделано ничего для предупреждения заражения персонала при поступлении пациента, инфицированного SARS-CoV-2. Поэтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствующего на той смене, равно смертельного исхода, виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Бахолдину Марину Николаевну, — заявил один из врачей.
Также около 130 сотрудников больницы обратились к губернатору Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко. Они потребовали дать больнице статус инфекционного стационара.
Ранее NEWS.ru писал, что о способах защиты медиков во время пандемии рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
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