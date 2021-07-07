Иностранцам рассказали, где в Москве можно привиться: услуга платная

Иностранные граждане, которые находятся в туристической поездке или живут и работают в Москве, имеют возможность привиться российскими препаратами от коронавируса. Для этого в городе открыли сразу несколько точек, сообщил столичный оперштаб.

Где в Москве проводится вакцинация иностранцев от COVID-19: «Лужники», ТЦ «Садовод», Миграционный центр в Сахарово, 25 поликлиник, — сказано в сообщении пресс-службы оперштаба.

Чтобы пройти процедуру, иностранному гражданину необходимо записаться по телефону через отделение платных услуг. Выбрать ближайший к дому пункт вакцинации можно на mos.ru . Либо можно просто прийти центры вакцинации, которые работают с 10:00 до 22:00, с паспортом, видом на жительство или патентом на работу. Также прививку могут получить мигранты с разрешением на временное пребывание.

Медики предложат иностранцам согласие на медицинское вмешательство и ввод препарата. Человек должен будет подписать договор о платных услугах и заполнить анкету. Стоимость прививки 1300 рублей.

После передачи чека об оплате гражданину выдаётся сертификат о прохождении вакцинации. Организованные группы могут привить по заявке работодателя, который также занимается всеми необходимыми документами.

Многие россияне считают, что вакцина «Спутник Лайт» более безопасна, чем «Спутник V», но на самом деле препарат является первой дозой первой российской вакцины. Как рассказал профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, «Спутник Лайт» подходит всем тем, кому подходит «Спутник V». Он объяснил разницу между всеми российскими вакцинами.