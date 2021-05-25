Инфекционист рассказал, чем опасен врождённый иммунитет к коронавирусу

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Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об опасности врождённого иммунитета к коронавирусу. Специалист отметил, что защита организма может быть эффективна против одного штамма, а против другого — нет, пишет РИА Новости.

Врождённый иммунитет существует не только к коронавирусу, а ко многим инфекциям. Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания, — заметил специалист.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли быть такое, что врождённый иммунитет защитит только от одного штамма коронавируса, медик рассказал, что теоретически возможно всё. Тем не менее этот вопрос пока ещё досконально не изучен.

Тем временем учёные выявили новую разновидность коронавирусной инфекции, она обнаружена в бразильском штате Сан-Паулу. По имеющимся данным, новый вариант неизвестного происхождения изначально был обнаружен в городе Мокока.

До этого доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что случаи повторного заболевания коронавирусом крайне редки. Такому риску могут подвергнуться люди с иммунодефицитом или хроническими болезнями.