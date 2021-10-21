Инфекционист оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. По его мнению, они с высокой долей вероятности будут появляться и дальше, сообщает Lenta.ru.

Продолжаться этот процесс будет до тех пор, пока люди не вакцинируются или не сформируется коллективный иммунитет. В качестве доказательства врач привёл пример наблюдения российскими учёными за пациенткой с коронавирусом. Оно длилось 300 дней, за это время было зафиксировано несколько изменений генотипа вируса.

Новые штаммы всё время будут появляться. Пока процесс идёт, чем дольше вирус находится в больном организме, тем больше изменений он производит. Наши учёные наблюдали за женщиной больше 300 дней, и они отмечали, что за эти 300 дней было произведено несколько изменений генотипа, — пояснил Малышев.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции. Это естественный процесс, который невозможно остановить. Как нельзя, например, прекратить извержение вулканов, пояснил специалист.