Вирусолог рассказал о новых вариантах коронавирусной инфекции

Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции. Это естественный процесс, который невозможно остановить, как нельзя, например, прекратить извержение вулканов, пояснил специалист в интервью радио Sputnik.
Учёные неизбежно будут
Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов. Во-вторых, потому что увеличиваются объём и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции. Причём они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения, — пояснил Бутенко.
Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко назвал образование мутации абсолютно нормальным явлением. Новый штамм коронавируса, обнаруженный у прилетевшего в Израиль ребёнка, нельзя считать более опасным, чем другие версии COVID.