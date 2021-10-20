Вирусолог рассказал о новых вариантах коронавирусной инфекции

Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции. Это естественный процесс, который невозможно остановить, как нельзя, например, прекратить извержение вулканов, пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Учёные неизбежно будут регистрировать новые варианты инфекции, но они не обязательно будут более опасными, чем те, которые уже существуют. По словам медика, появление новых генотипов COVID-19, которые происходят от китайского варианта 2019 года, продолжается и будет продолжаться.

Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов. Во-вторых, потому что увеличиваются объём и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции. Причём они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения, — пояснил Бутенко.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко назвал образование мутации абсолютно нормальным явлением. Новый штамм коронавируса, обнаруженный у прилетевшего в Израиль ребёнка, нельзя считать более опасным, чем другие версии COVID.