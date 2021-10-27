Иммунолог рассказал, когда нужно задуматься о смене защитной маски

Защитную маску нужно менять каждые четыре часа, а лучше — три. При этом влажная от выделений маска также теряет свои полезные свойства, объяснил «Москве 24» иммунолог Николай Крючков.

Максимальный интервал по замене одноразовой маски составляет 4 часа. Но лучше сделать это через 3 часа. Нужно аккуратно снять маску и сразу выбросить в урну, — подчеркнул Крючков.

Он пояснил, что длительное ношение одноразового индивидуального средства защиты приравнивается к спущенной на подбородок маске. По его словам, «карета не превращается в тыкву» через четыре часа использования, но эффективность маски заметно снижается. При этом если у человека идут выделения из носа или рта, то менять маску нужно тогда, когда она станет мокрой, уточнил иммунолог.

Если у человека есть выделения из носа, кашель, насморк, смену маски нужно делать по обстановке. Она не должна быть влажной, смоченной. На внутренней стороне маски сохраняются все выделения. Она ими пропитывается и теряет свои фильтрующие свойства. Поэтому в таких ситуациях стоит менять маску гораздо чаще, а лучше всего изолироваться, — резюмировал Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об эффективности защитных масок. По данным ведомства, риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза.