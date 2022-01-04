Иммунолог назвал условие окончания пандемии коронавируса

Конец пандемии коронавируса возможен только тогда, когда значительно снизится количество регистрируемых новых случаев заражения COVID-19, заявил «Вечерней Москве» иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он добавил, что важно, чтобы случаи инфицирования регистрировались не на постоянной основе, а только периодически.

Это [снижение числа регистрируемых случаев] будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всём мире — сказать сложно, — сказал врач.

Он добавил, что пока ещё рано делать выводы о потенциальном ухудшении ситуации из-за нового «омикрон»-варианта, так как люди до сих пор находятся в отпусках.

Что будет после того, как люди вернутся из отпусков и начнётся рабочая неделя, станет ясно позже — нужно будет дней десять подождать, — считает специалист.

Болибок отметил, что ситуация с коронавирусом в России может развиваться тяжелее, чем в других странах, из-за малого количества привитых граждан.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что главное отличие коронавирусной инфекции от другого рода вирусов лежит в основе его распространения и такой болезни как ковид — нет. Он утверждает, что триггерами ОРВИ и вирусной пневмонии были и до сих пор остаются вирусы типа А и Б, человеческие коронавирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, респираторный синцитиальный вирус, человеческий бокавирус и другие. Также Мясников считает, что главная угроза коронавируса исходит из массовости болезни и неправильного подхода к ней.