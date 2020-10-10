Худейте: замглавы Минздрава назвал способ снизить риск коронавируса

https://static.news.ru/photo/e0fd8aba-0bb1-11eb-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению новой коронавирусной инфекции. Это подтвердили современные исследования, проведённые почти на 400 тысячах пациентов, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Во Всемирный день борьбы с ожирением он напомнил об этой проблеме в контексте пандемии COVID-19.

По словам представителя Минздрава, граждане с избыточным весом имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% больше шансов оказаться в реанимации и на 48% больше подвержены риску смерти при коронавирусе.

Кроме того, есть целый ряд заболеваний, ассоциированных с избыточной массой тела, которые также предрасполагают к заражению коронавирусной инфекцией. Например, сердечно-сосудистые.

Уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать еще одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и её негативных последствий, — написал Салагай в Telegram.

Он отметил, что выяснить, есть ли у человека избыточная масса тела, несложно. Для этого достаточно вычислить индекс массы тела: массу (в килограммах) следует разделить на рост в квадрате (в метрах). Если показатель окажется 25, это требует особого внимания к организму, а если превысит 35, то это и вовсе повод для серьёзного волнения.

В снижении массы тела и хорошем самочувствии поможет в первую очередь контроль над продуктами, которые являются источником быстрых и лёгких сахаров, например газированными напитками и конфетами, добавил замминистра.

Проблема избыточного веса в мире достигла масштабов эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум 2,8 млн человек ежегодно умирают от последствий этого заболевания. В России от избыточной массы тела страдают более 60% населения, а у 25% из них диагностировано ожирение. По данным Роспотребнадзора, за последние восемь лет число россиян с ожирением выросло в два раза.

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