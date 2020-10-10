Страна толстяков: почему в России так много людей с ожирением

11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. Эксперты говорят, что проблема избыточного веса в мире достигла масштабов эпидемии. По данным ВОЗ, как минимум 2,8 миллиона человек ежегодно умирают от последствий этого заболевания. В России более 60% страдают от избыточной массы тела, а у 25% из них диагностировано ожирение. По данным Роспотребнадзора за последние восемь лет число россиян, больных ожирением, выросло в два раза. NEWS.ru узнал у экспертов почему количество тучных людей стремительно увеличивается.

Врачи разделяют три стадии ожирения. Первую диагностируют, когда масса тела превышает идеальную более чем на 29%. Вторую — при избытке веса на 30-40%. Третью — при превышении на 50% и более. Болезнь развивается по абдоминальному, бедренноягодичному или смешанному типу. В первом случае лишние килограммы скапливаются в области живота и груди, во втором — в нижней части тела.

Ожирение — это не только косметическая проблема. Оно является «спусковым крючком» для большинства серьёзных заболеваний, сообщает в беседе с NEWS.ru доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова. Ещё почти все болезни протекают у тучных людей тяжелее, чем у стройных. Например, лишний вес является фактором риска для тяжёлого течения COVID-19.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь ожирение провоцирует болезни, входящие в понятие «метаболический синдром». Это когда лишний вес осложняется гипертонией, атеросклерозом, диабетом, онкозаболеваниями, желчекаменной и мочекаменной болезнями, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. Также избыточный вес негативно влияет на опорно-двигательный аппарат. Например, грыжа межпозвоночного диска у толстяка будет иметь куда худший прогноз и течение, чем у человека без лишнего веса.

Первая причина ожирения, которую выделяют эксперты, это гиподинамия (недостаток движения). В первую очередь это происходит из-за доступности разнообразных транспортных средств, убеждён Алексей Калинчев. Ходить людям приходится всё меньше и меньше. В их распоряжении автомобили, общественный транспорт, электросамокаты. Люди отказываются от пеших прогулок, пересаживаясь на колёса.

Также значительную лепту в распространение ожирения вносит пропаганда бодипозитива. Обложки журналов украшают модели с весом в 150 килограмм. Множество известных блогеров — лидеров общественного мнения имеют избыточный вес и гордятся этим.

Вместо социальной рекламы, направленной на борьбу с ожирением, мы видим широкомасштабные рекламные кампании ведущих брендов, направленные на поддержку людей с лишним весом. А параллельно из рекламы убирают пропаганду красивых и спортивных тел. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Расстройство пищевого поведения — ещё одна причина массового ожирения, отмечает Гурова. Многие люди едят, не испытывая чувство голода. Они хотят получить заряд положительных эмоций.

Потребляя пищу он хочет развлечься, расслабиться, повысить настроение, убить скуку. В результате таких перекусов он значительно превышает суточную калорийность и возникает избыточный вес. Олеся Гурова доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук

Также Гурова отметила, что у отдельных людей есть генетическая предрасположенность к ожирению, поэтому им стоит тщательно следить за своим питанием.

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Многие пациенты объясняют свой лишний вес дисбалансом гормонов в организме, сообщает врач. Однако по её оценкам проблемы со здоровьем являются причиной избыточного веса лишь у 5% людей. У остальных наоборот — именно полнота провоцирует эндокринологические и иные проблемы.

В России скоро наступит зима. В холодное время года нужно более пристальное внимание обращать на свой рацион, напоминает Алексей Калинчев. Когда за окном мороз увеличивается потребность в калориях, так как надо тратить существенно больше энергии на обогрев тела. Из-за этого аппетит значительно повышается и возникает вероятность съесть лишнее. Для поддержания оптимального веса важно следить за балансом прихода и расхода калорий.