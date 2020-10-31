Хирург назвала болезни, признаком которых могут быть холодные ноги

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Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, по которым ноги могут быть холодными.

В холодное время года этот симптом может быть физиологической нормой и никакой угрозы для здоровья не несёт. Однако, как отметила ортопед, иногда это может быть признаком ряда заболеваний.

Первое из них — атеросклероз. При этом заболевании нарушается кровообращение. В ногах — особенно. Среди факторов риска для его развития хирург назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.

Второй причиной холодных ног может быть диабет, на фоне которого в некоторых случаях развивается невропатия — повреждение нервов и ослабление кровообращения. Ещё одно заболевание — болезнь Рейно, при которой сосуды сужаются при стрессе и холоде.

Также холодные ноги могут быть следствием периферийной невропатии. По словам Депре, это состояние, сопровождаемое покалыванием и жжением в конечностях, может быть вызвано диабетом или болезнью печени и почек.

Ещё одной причиной может быть анемия. В этом состоянии организм производит недостаточное количество красных клеток крови. Это может происходить из-за дефицита железа.

Этот симптом может указывать на развитие болезни Бюргера, когда происходит воспаление сосудов и их закупорка тромбами.

Кроме того, холодные ноги могут быть следствием тревожности, а также — гипотиреоза. В этом состоянии щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов для нормального функционирования, что приводит к ослаблению кровообращения, передаёт издание Business Insider.

Ранее NEWS.ru писал о том, что флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян перечислил болезни, симптомом которых могут быть холодные руки.