В Госдуме предложили Минздраву составить точные клинические рекомендации о здоровом питании.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что у населения нет определённых рекомендаций по здоровой пище, что часто люди неправильно готовят или употребляют еду. Депутат также отметил, что информация в социальных сетях и СМИ содержит противоречивую информацию и только запутывает людей,
В связи с многочисленными публикациями в СМИ, особенно в соцсетях, о проблеме правильного питания и абсолютно разных, временами даже противоположных мнений по этому поводу, прошу вас и вверенное вам ведомство организовать разработку клинических рекомендаций по здоровому питанию, — сообщил Борис Менделевич в письме главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что люди с ожирением угрожают мировой экономике. Всемирный банк прогнозирует, что в ближайшие 15 лет из-за увеличения числа людей с лишним весом государства потеряют $7 трлн.
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