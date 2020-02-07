https://static.news.ru/photo/1951a82e-49cf-11ea-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

Увеличение числа людей с ожирением негативно влияет на здоровье человечества, общий уровень благосостояния и мировую экономику, говорится в исследовании Всемирного банка «Ожирения: медико-экономические последствия надвигающийся глобальной проблемы».

В настоящий момент количество людей с ожирением составляет более двух миллиардов человек — 44% взрослого населения. Более 70% из них проживают в странах со средним уровнем дохода, в бедных странах — 6%. Каждый год из-за болезней, связанных с ожирением, умирает 4 млн человек.

Исследователи Всемирного банка прогнозируют, что в ближайшие 15 лет из-за увеличения числа людей с ожирением государства потеряют $7 трлн. Основные расходы связаны со здравоохранением и социальными выплатами, у людей с ожирением снижается производительность труда и продолжительность жизни.

Представители Всемирного банка рекомендуют повышать налоги на продукты с высоким содержанием сахара, а также больше рассказывать в школах о пользе здорового питания.

Ранее эксперты назвали пять основных привычек, которые помогут быстрее сбросить лишний вес, а диетолог рассказал о лучших продуктах против ожирения.

NEWS.ru писал, что в Британии сова лишилась способности летать из-за ожирения.