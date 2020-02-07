https://static.news.ru/photo/dcf04ca2-4963-11ea-b6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: stevepb /pixabay.com

Диетологи назвали пять утренних привычек, которые помогут худеющим людям быстрее сбросить лишний вес. Об этом сообщил портал «МедикФорум».

Правда в том, что здоровые утренние привычки, такие, как полезный завтрак или тренировки, — окупаются. Это помогает терять вес, стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает настроение, общее самочувствие, — процитировали слова специалистов на портале.

Утро стоит начать со стакана воды, жидкость позволит запустить метаболизм. Притом в воду можно добавить лимон и органический мёд.

Вода необходима телу. Её достаточное потребление улучшает здоровье различными способами, включая снижение аппетита и снижение веса, — сообщили эксперты.

Кроме того, специалисты отметили, что нужно каждое утро себе ставить цели, можно даже это делать во время утренней разминки.

Тренировки лучше проводить до завтрака, именно в утреннее время жир сжигается сильнее. Важно соблюдать режим дня и сна, а также включить полезные действия в привычки. Определённое расписание поможет это сделать. Привыкая делать тренировки с утра, можно избежать стресса и относиться к зарядке как к ежедневной рутине.

Затем следует плотно позавтракать — это позволит избежать употребление сладких перекусов и ускорит снижение веса.

Ранее NEWS.ru писал о том, чем опасен поздний завтрак. Специалисты считают, что это приводит к ухудшению метаболизма и ожирению.