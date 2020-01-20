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Врач-диетолог Мирият Мухина рассказала, какие продукты лучше сжигают жир. Об этом сообщил портал «Невские новости».

По мнению диетолога, людям, которые мечтают похудеть, необходимо включить в рацион, в первую очередь, орехи. Они помогают быстрее сжигать жиры в организме и достаточно сытные.

Кроме того, для худеющих важно употреблять рыбу, которая богата жирными кислотами омега-3, грейпфрут, который поможет снизить чувство голода, а также зелёный чай и перец чили.

Врач отметила, что будет полезным заменять вредные продукты на здоровые аналоги.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Ирина Торопыгина порекомендовала худеющим включить в рацион ананасы, грейпфрут и специи.