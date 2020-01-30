https://static.news.ru/photo/ebde13e6-4334-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Suffolk Owl Sanctuary/facebook.com

Растолстевшая из-за переедания мышей сова найдена в Британии. Из-за аномально большого веса она не может летать и неохотно передвигается по земле.

Птицу обнаружили в сточной канаве в Саффолке в окружении задушенных ею мышей и других грызунов. Когда к ней подошли люди, она даже не двинулась с места.

Сову отвезли в специальный заповедник, сотрудники которого отметили, что птица «слишком тяжёлая, чтобы подняться в воздух». Сейчас её вес почти в два раза выше нормального из-за скопившихся на теле жировых отложений.

Специалисты посадили пернатое на строгую диету, после окончания которой сову выпустят на волю, передаёт 9 News.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог и иглотерапевт Марият Мухина откроет специальную клинику в России для котов, которые страдают ожирением. На идею создания клиники её натолкнула история с котом Виктором, хозяин которого лишился бонусных миль из-за подмены животного на контрольном взвешивании.