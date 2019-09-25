В России до 3% женщин после начала менопаузы начинают применять заместительную гормональную терапию. Для сравнения — в большинстве стран Европы этот показатель равен 25%. Такие данные озвучил президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины Виктор Радзинский на втором международном форуме онкологии и радиологи. Врач считает это серьёзной проблемой. По мнению Радзинского, хотя бы 60% женщин в России должны принимать гормоны после менопаузы. Противопоказаниями к терапии являются лишь некоторые онкологические заболевания и эндокринные нарушения.

После окончания менструального цикла в организме женщины резко снижается выработка половых гормонов эстрогена и прогестерона, которые поддерживают всю его деятельность, в том числе правильное функционирование сердечно-сосудистой системы. Поэтому после 50 лет, дамы резко «догоняют» сильный пол по количеству болезней системы кровообращения. Также начинаются другие изменения — набор веса, хрупкость костей, снижение иммунитета и интеллекта.

По мнению Радзинского, все эти неприятности можно отсрочить на долгие годы, с помощью заместительной гормональной терапии — приёма недостающих в организме гормонов, синтезированных в лаборатории. Эти препараты улучшают здоровье и качество жизни женщин после менопаузы. Главная причина непопулярности этого вида лечения среди россиянок — стереотипы в медицинском сообществе. Врачи не рекомендуют принимать гормоны в зрелом возрасте.

От приёма гормонов нас отговаривала советская власть. Это было дорого для государства. Кто-то сочинил легенду, что гормоны провоцируют развитие рака. Так у нас воспитали поколение врачей, которые не назначают гормоны своим пациенткам. Это серьёзная проблема, которую нужно решать. Виктор Радзинский президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины

Недоверие медиков к гормональным препаратам отражает статитика, которую озвучила врач акушер-гинеколог из Смоленска Татьяна Густоварова. Только 24% российских врачей-гинекологов назначают себе заместительную гормональную терапию. Для сравнения, в Германии до 90% медиков принимают такие препараты, в Англии — до 64%.

Как рассказала врач в беседе с News.ru, заместительную гормональную терапию она назначает своим пациенткам, когда проявляются первые признаки грядущей менопаузы, например нарушения сна, перепады настроения, потливость. По данным международного общества менопаузы приём гормонов женщинам следует назначать впервые в возрасте не старше 60 лет и не позднее 10 лет после окончания менструального цикла.

Со своей стороны, врач-гинеколог Татьяна Кузнецова назвала данные Радзинского странными, так как гормональная терапия назначается пациентам, если нет противопоказаний.