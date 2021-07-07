Голикова назвала Дагестан самым «пугающим» регионом по числу заболевших

Самые «пугающие» темпы роста заболеваемости в России на данный момент в Дагестане, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Хуже всего ситуация сегодня складывается в Дагестане. Коллеги заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают, — сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Лучше всего с вакцинацией населения справляются соседняя Чечня, а также Москва и Подмосковье. Неплохие темпы вакцинации и на Кубани, в Тульской и Кемеровской областях, а также на Сахалине. Дагестан заверил вице-премьера, что справится с ситуацией.

По словам Голиковой, в целом в стране ситуация остаётся напряжённой и только в Москве можно говорить о некотором снижении заболеваемости.

Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 24 регионах страны, добавила она. А если исключить из статистики столицу, Московскую область и Петербург, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 48 регионах.

Иностранные граждане, которые находятся в туристической поездке или живут и работают в Москве, имеют возможность привиться российскими препаратами от коронавируса. Для этого в городе открыли сразу несколько точек, сообщил столичный оперштаб. Иностранные граждане, которые находятся в туристической поездке или живут и работают в Москве, имеют возможность привиться российскими препаратами от коронавируса. Для этого в городе открыли сразу несколько точек, сообщил столичный оперштаб.