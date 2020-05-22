Главврач развеяла слухи о повторном заражении COVID-19 в больнице Москвы

https://static.news.ru/photo/87aeb0d2-9c45-11ea-b72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией в московской городской больнице № 52 не отмечалось, а сама тема рецидива не заслуживает пристального внимания. Об этом на совещании с участием президента РФ Владимира Путина заявила главврач учреждения Марьяна Лысенко.

Повторных случаев заражения у нас не было однозначно. Ни среди пациентов, ни среди наших коллег. Это несколько утрированная история, — цитирует «Интерфакс» медика.

Глава государства в ходе совещания похвалил московскую горбольницу № 52 за помощь коронавирусным пациентам. Он рассказал, что в ней лечился руководитель Минстроя Владимир Якушев, который с восхищением отзывался о персонале. Затем Путин поинтересовался, правда ли то, что врачи там переболели по два раза, и действительно ли так просто повторно заразиться.

К настоящему моменту в России известен лишь один случай повторного заражения коронавирусом. Пациентка, проходившая лечение от COVID-19 в республиканской инфекционной больнице в Бурятии, была выписана 21 апреля после двух отрицательных тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились признаки респираторного заболевания, и она вновь обратилась к медикам. Мазок выявил заражение коронавирусом, и заболевшую снова госпитализировали, рассказала главврач медучреждения Татьяна Сымбелова, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.