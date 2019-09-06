https://static.news.ru/photo/03e9449c-d08f-11e9-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный врач роддома № 4 при ГКБ им. В.В. Виноградова в Москве Ольга Шарапова заявила, что вспышки внутриутробной пневмонии в её медучреждении не было и быть не может. По её словам, заболевание было зарегистрировано у двух младенцев и эти случаи между собой не связаны.

Внутриутробная пневмония не передаётся от ребёнка к ребёнку, а передаётся только от матери к ребёнку в период беременности, что вообще исключает возможность возникновения вспышки в учреждении, — сказала Шарапова РИА Новости.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что диагноз внутриутробной пневмонии подтвердился у пятерых младенцев, родившихся за последнюю неделю в столичном роддоме № 4.

Как писал News.ru, следователи Хабаровска начали проверку по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 35-летняя хабаровчанка на скорой была доставлена в родильный дом № 2 и помещена в предродовую палату. Там она самостоятельно, без помощи медицинских работников родила ребёнка. Врач в этот момент был на операции. В настоящее время жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает.