В Минздраве назвали главные ошибки людей во время коронавируса

https://static.news.ru/photo/c4ca7f60-d498-11ea-ab7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от использования средств индивидуальной защиты является одной из главных ошибок, которую совершают россияне в период ослабления или отмены ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Он указал на то, что люди повсеместно предпочитают не надевать маски по самым разным причинам. Некоторые преуменьшают опасность, другие испытывают сложности при дыхании. Однако, подчеркнул медик, у многих такие трудности «субъективны, надуманны, словом, психологического характера, а не физиологического». Тех, кому действительно сложно передвигаться в маске, например, людей с серьёзными заболеваниями сердца, встретить на улице можно крайне редко, убеждён специалист.

Если же справиться со сложностью дыхания сложно, можно воспользоваться респиратором. Он «вообще является полноценным средством индивидуальной защиты» и защищает от вирусов с вероятностью более 95%, сообщил врач.

Когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражён, но ещё не знает об этом, и тот, кто не заражён, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты, — пояснил Бойцов в интервью KP.RU.

Он добавил, что ношение маски в общественных местах как минимум является знаком уважения к окружающим, а в транспорте или в магазинах это и вовсе залог безопасности. То же самое, по его словам, можно сказать и о курортных городах, так как нет ничего зазорного в том, чтобы загорать или купаться в море в маске.

Кроме того, Бойцов предупредил об опасности самолечения. Например, приём некоторых лекарств без назначения врача может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке, ставшей одним из главных центров по приёму заражённых, Денис Проценко назвал признаки коронавирусного кашля. По его словам, позывы к нему поверхностные, на фоне постоянного першения в горле.