Глава ВЦИОМа предложил способ убедить россиян привиться от коронавируса

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров заявил NEWS.ru, что убеждать вакцинироваться от COVID-19 нужно тех граждан, кто допускает для себя возможность поставить прививку, но ещё этого не сделал. Тех людей, кто боится прививки, запугивать смертью от коронавируса контрпродуктивно. Нужен очень доходчивый, внимательный и уважительный разговор.

Нам всем и так страшно, и страшно полтора года. И дальше пугать, пугать, пугать — этот приём превращается в полную свою противоположность, теряет свою эффективность. У нас одни боятся умереть от коронавируса, а другие боятся умереть от прививки. Боятся все, — сказал он.

Глава ВЦИОМа подчеркнул, что в России вакцинацией занимаются врачи, это огромный Минздрав, целая вертикаль. Там работают сотни тысяч людей, причём это совершенно отдельный корпус со своими традициями, этикой, профессиональной честью, внутренними законами.

При этом пропагандой вакцинации занимаются совершенно другие люди.

И эти два сообщества действуют по своим организационным «кодам». Мало того что они плохо коммуницируют, так иногда они действуют просто вразнобой. У одних есть команда убедить, у других есть команда уколоть, — подчеркнул он.

По словам Фёдорова, координация на верхнем уровне организована, а на уровне практических действий каждая из этих машин действует совершенно по-своему. И в этих «дырах», «стыках» образуется огромное количество проблем, которые расхлебать пока не удаётся.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что властям следует занимать жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом, в том числе в вопросе вакцинации. Медиков, выступающих против прививок, следует привлекать к уголовной ответственности.

Ранее сенатор Александр Башкин предложил лишать врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, дипломов пожизненно. Кандидат медицинских наук считает, что таким правом надо наделить суды, которые смогут признавать дипломы этих медиков недействительными.