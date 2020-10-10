Глава Центра Гамалеи рассказал о реакции на «Спутник V» у мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/c7aa58ca-0b77-11eb-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что организмы мужчин и женщин одинаково реагируют на вакцину «Спутник V».

По его словам, должно пройти время, чтобы появилась достоверная статистика реакции на препарат, сообщает РИА Новости.

Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу, — подчеркнул Гинцбург.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вырос интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» у украинских политиков. Они ищут пути даже неофициального приобретения препарата. Украина оказалась не готова к новой вспышке коронавируса, в такой ситуации естественным выглядит желание политиков договориться с Москвой о закупке препарата.