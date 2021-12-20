Гинцбург усомнился в искусственном возникновении «омикрон»-штамма
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:02, 20 декабря 2021
Александр ГинцбургФото: Артем Геодакян/ТАСС
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Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» не мог быть выведен в лаборатории. По его словам, обнаруженная в нём мутация объясняется естественными причинами, передаёт «Интерфакс».
Эксперт напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм, проживает множество людей с иммунодефицитом, в организме которых COVID-19 может находиться очень долгое время. Также жители региона способны накапливать в себе коронавирусы, которые и мутируют.
Кроме того, Гинцбург не исключил версию, что коронавирус мог передаться от человека к животному, а потом, мутировав, «вернуться» обратно.
Сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причём там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость, — подчеркнул он.
По словам центра имени Гамалеи, для Африки свойственны тесные контакты между животным миром и человеком, что и могло привести к таким «интересным и печальным для человеческой популяции последствиям». Поэтому никакие лекарства и научные конструирования для появления нового штамма не потребовались, заключил Гинцбург.
Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил, что к появлению «омикрон»-штамма могли привести испытания новых препаратов от «дельта»-варианта COVID-19. Он предположил, что вирус оказался под давлением новых лекарственных средств и сильно мутировал.