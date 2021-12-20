Гинцбург усомнился в искусственном возникновении «омикрон»-штамма

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» не мог быть выведен в лаборатории. По его словам, обнаруженная в нём мутация объясняется естественными причинами, передаёт «Интерфакс».

Эксперт напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм, проживает множество людей с иммунодефицитом, в организме которых COVID-19 может находиться очень долгое время. Также жители региона способны накапливать в себе коронавирусы, которые и мутируют.

Кроме того, Гинцбург не исключил версию, что коронавирус мог передаться от человека к животному, а потом, мутировав, «вернуться» обратно.

Сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причём там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость, — подчеркнул он.

По словам центра имени Гамалеи, для Африки свойственны тесные контакты между животным миром и человеком, что и могло привести к таким «интересным и печальным для человеческой популяции последствиям». Поэтому никакие лекарства и научные конструирования для появления нового штамма не потребовались, заключил Гинцбург.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил, что к появлению «омикрон»-штамма могли привести испытания новых препаратов от «дельта»-варианта COVID-19. Он предположил, что вирус оказался под давлением новых лекарственных средств и сильно мутировал.