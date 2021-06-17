Гинцбург рассказал о вакцинации против индийского штамма

https://static.news.ru/photo/f1d36552-cfd4-11eb-a290-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. В беседе с «Известиями» он отметил, что данное решение было бы нецелесообразным.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ получил образец индийского штамма коронавируса в мае.

Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займёт 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придёт ещё какой-то штамм, — пояснил Гинцбург.

Он добавил, что высокие титры антител можно поддерживать с помощью действующей вакцины. Сначала следует сделать прививку «Спутника V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт», подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор» в Новосибирске, не работает, об этом заявил NEWS.ru советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн. Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».