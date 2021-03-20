Гинцбург рассказал о смертельной опасности для переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/08d3340e-8a33-11eb-b22f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил о смертельной опасности для переболевших коронавирусом. Оказалось, у некоторых из них не вырабатываются антитела и такие люди рискуют снова заболеть.

Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Чтобы защититься от повторного заражения, которое может привести к смертельным осложнениям, Гинцбург рекомендовал такой категории людей всё-таки привиться от коронавируса. Так у них гарантированно выработаются защитные антитела.

Говоря о самой вакцине, специалист заметил, что она будет эффективна даже против новых штаммов. Другие же препараты, созданные по аналогичной схеме доставки генетического материала в клетки, также будут эффективны.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Черногории разрешили въезд в страну туристам из России при условии наличия у них антител к коронавирусу, отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации «Спутником V».