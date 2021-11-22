Гинцбург рассказал о побочных эффектах у подростков после вакцины

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса подростков 12-17 лет заключаются лишь в небольшом повышении температуры до 37,4 градуса. По его словам, сейчас центр ждёт одобрения этой вакцины Минздрава, заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации, максимальный подъём температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было, — сказал он.

Он добавил, что пакет документов, подтверждающих безопасность этой вакцины находится на одобрении в Минздраве. Как только таковое будет получено начнётся использование в гражданском обороте вакцины для подростков. После этого в министерство поступят документы на исследование препарата, предназначенного для детей в возрасте от шести до одиннадцати лет.

Учёный также рассказал, что дополнительно привитые от COVID-19 назальной вакциной не станут переносчиком вируса. Такая вакцина поставит ещё один барьер для проникновения коронавируса в организм.

Ранее Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса завершится, когда 70–75% населения будет иметь необходимое количество антител. По его мнению, темпы вакцинации граждан в этой связи необходимо увеличить в три-четыре раза.