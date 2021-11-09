Гинцбург рассказал, чем заменят «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в ходе исследований назальной вакцины от COVID-19 будет решаться вопрос об использовании её вместо прививки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этих исследований, как раз про использование назальной вакцины вместо прививки, — сказал Гинцбург.

При этом доктор медицинских наук, врач-терапевт Роман Горенков заявил, что многократная вакцинация не спасёт россиян от коронавируса. По мнению эксперта, проводить ревакцинацию необходимо через полгода — «не раньше и не позже».

Ранее учёные из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) провели новое исследование, где выделили три ключевых фактора, которые можно использовать для прогноза выживаемости больных COVID-19, подключённых к аппарату ИВЛ.

В перечне оказались оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам и количество провоспалительных цитокинов.