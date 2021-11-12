Гинцбург назвал срок ревакцинации «Спутником Лайт»

Ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» в условиях распространения штамма «дельта» коронавируса необходимо раз в полгода, это критичный срок. Такую информацию сообщил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, к методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки следует ревакцинироваться раз в шесть месяцев, и он с такой рекомендацией согласен.

Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться «Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма, — сказал учёный.

По его словам, через шесть месяцев у человека снижается уровень антител на любой антиген, если он только не сталкивается постоянно с чужеродным антигеном. Иначе необходима ревакцинация.

По данным исследования НИЦ имени Гамалеи, эффективность препарата «Спутник Лайт» против штамма «дельта» коронавируса составляет 70% в течение трёх месяцев после прививки. У людей старше 65 лет данный показатель превышает 75%.

Ранее Гинцбург оценил возможность ревакцинации новой, назальной формой вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи. По словам специалиста, она сможет в будущем применяться для ревакцинации совместно со «Спутником Лайт».