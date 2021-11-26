Гинцбург назвал лучшую комбинацию вакцин для ревакцинации от COVID

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от ковида после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даёт комбинация со «Спутником Лайт». Он также добавил, что мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.

Эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма составляет, по разным оценкам, от 83 до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать «Спутником V», — поделился Гинцбург.

Он отметил, что РКН-вакцины вызывают хороший иммунный ответ против предшествующих «дельте» штаммов коронавируса. При этом в новых вариациях их эффективность снижается до 50%, отметил учёный.

Ранее учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображены множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами.

Специалисты отмечают, что если в «дельта»-штамме число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43. По словам вирусологов, это означает, что вирус адаптировался к человеку и данные мутации позволяют ему быстрее «закрепляться» в организме.