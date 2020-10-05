Гинцбург назвал единственное средство защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c155250-070f-11eb-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Коронавирусом переболеют все, а единственной защитой от инфекции может быть только вакцинация. Такого мнения придерживается руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Не останется таких уголков на Земле, кто бы не переболел. Отсидеться, как говорится, не придётся. Поэтому выход: или вакцинироваться, или играть в рулетку с данным заболеванием, которое, как мы знаем, уже более для 1 млн жителей нашей планеты закончилось летально, — заявил эксперт в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По его словам, особенностью COVID-19 является передача воздушно-капельным путём, латентный период инфекции может длиться больше трёх недель.

Между тем опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал, что подавляющее большинство граждан РФ — 93% — считает, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть добровольной. При этом 73% россиян не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились 35,4 млн человек, свыше миллиона умерли, более 26,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (более 7,6 млн заразившихся), на втором — Индия (более 6,6 млн), на третьем — Бразилия (более 4,9 млн).

На 5 октября в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.