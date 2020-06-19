Генетик усомнился, что группа крови влияет на тяжесть течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8fcb6c9a-b20e-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет доказательств того, что тяжесть течения коронавирусной инфекции связана с группой крови человека. Такого мнения придерживается доктор биологических наук и сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус.

Корреляции между группой крови и различными заболеваниями пытаются найти с начала прошлого века. Но пока у научного сообщества нет доказательств, что они как-то связаны. Маловероятно, что течение COVID-19 как-то зависит от группы крови. Скорее всего, дело в генетических факторах, которые ещё не раскрыты, — сообщил «Ридусу» эксперт.

Некоторые учёные всё же находят различия в течении болезни у людей с разными группами крови. В исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, говорится, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови. А у обладателей первой группы крови — 0 (I) — риск заразиться коронавирусом был на 35% ниже. Возможно, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с коронавирусом из Испании и Италии, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе.

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый заявлял, что люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Он отметил, что согласно зарубежным данным, доля пациентов со второй группой крови среди заразившихся коронавирусом составила более 30%. При этом люди с этой группой крови чаще всего умирают. У людей с остальными группами крови, по словам Круглого, риски оказались примерно равны.

Между тем компания 23andMe, которая занимается генетическими тестированиями, после начала эпидемии коронавируса начала использовать свои службы, чтобы помочь учёным найти связь между генетикой и симптомами инфекции. Компания опубликовала результаты своего исследования, в котором приняли участие более 750 тысяч человек. Согласно результатам, важную роль играет группа крови, определяемая геномом ABO. Кровь типа О (I группа) может защищать от вируса, считают исследователи. Отмечается, что люди с таким типом крови имеют на 9–18% меньше шансов заразиться коронавирусом по сравнению с другими.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна продолжает оставаться на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. РФ находится на третьей строчке. В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

В России медики за сутки, по данным на 19 июня, выявили 7972 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 2610 человек (32,7%) переносят болезнь без клинических проявлений. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 569 063 случая заражения в 85 субъектах. Погиб 7841 гражданин, из них 181 за минувшие 24 часа.