Учёные узнали, какая группа крови меньше всего подвержена коронавирусу

https://static.news.ru/photo/58c7f208-aba7-11ea-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Компания 23andMe, которая занимается генетическими тестированиями, после начала эпидемии коронавируса начала использовать свои службы, чтобы помочь учёным найти связь между генетикой и симптомами инфекции.

Как сообщает Fox News, компания на днях опубликовала результаты своего исследования, в котором приняли участие более 750 тысяч человек.

Согласно результатам, важную роль играет группа крови, определяемая геномом ABO. Кровь типа О (I группа) может защищать от вируса, считают исследователи.

Отмечается, что люди с таким типом крови имеют на 9-18% меньше шансов заразиться коронавирусом по сравнению с другими.

Эти данные верны, если учесть возраст, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность и сопутствующие заболевания, - отметили в компании.

Как ранее писал NEWS.ru, американский учёный рассказал, что переболевшим коронавирусом людям предстоит долгая реабилитация. Даже после формального выздоровления (отрицательные тесты и разрешение на выход из карантина) здоровым человека зачастую назвать нельзя.