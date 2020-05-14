Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

https://static.news.ru/photo/8a7063ee-95f9-11ea-99c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом заявил заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он отметил, что, согласно зарубежным данным, доля пациентов со второй группой крови среди заразившихся коронавирусом составила более 30%. При этом люди с этой группой крови чаще всего умирают. У людей с остальными группами крови, по словам Круглого, риски оказались примерно равны.

Исследование, безусловно, представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения, — цитирует его «Звезда».

Как ранее писал NEWS.ru, врач-вирусолог Дмитрий Львов рассказал, что только очень крепкие спиртные напитки способны нейтрализовать коронавирус. Их крепость должна превышать 70 градусов.