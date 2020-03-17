https://static.news.ru/photo/02a06610-684c-11ea-b03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-вирусолог Дмитрий Львов рассказал, что только очень крепкие спиртные напитки способны нейтрализовать коронавирус. Их крепость должна превышать 70 градусов.

Лишь то спиртное способно нейтрализовать китайский коронавирус, крепость которого не меньше 70 градусов, — рассказал «Вечерней Москве» Львов.

Так он прокомментировал решение РПЦ увеличить количество вина при совершении причастия во избежание распространения коронавируса. Вирусолог считает, что алкоголь, содержащийся в церковном кагоре, не способен уничтожить вирус и послужить полноценной профилактикой заболевания.

Львов напомнил, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путём и через загрязнённые предметы. Он посоветовал не прикасаться немытыми руками ко рту, носу и к глазам.

Как писал NEWS.ru, в ряде приходов РПЦ вдвое увеличили количество вина при совершении таинств. По словам представителей церкви, это поможет избежать распространения коронавируса. Член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин считает, что содержание алкоголя в кагоре достаточно высоко, чтобы убить вирусы. Поэтому само причастие не может быть источником заражения.