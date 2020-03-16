В ряде приходов РПЦ увеличили количество вина при совершении таинств. По словам представителей церкви, это поможет избежать распространения коронавируса.
Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства — это кагор — достаточно высокое, чтобы убить эти вирусы. Поэтому само причастие не может быть источником заражения. Мы в храме стали добавлять в два раза больше именно вещества, то есть вина, при подготовке к совершению литургии, — заявил член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ допустили возможность проверки прихожан на коронавирус при входе в храмы. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.
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