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Ещё у трёх жителей Кузбасса из девяти госпитализированных с подозрением на коронавирус тесты на заболевание показали отрицательный результат.

Об этом в своём Telegram-канале «Цивилев. Live» сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат еще у троих из девяти жителей Кузбасса, госпитализированных с подозрением на...