Фармпроизводитель призвал власти не переносить старт маркировки лекарств

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В Москве с 1 июня откроются большинство городских парков. Жители смогут возобновить занятия спортом на улице. О том, как вернуть форму без вреда для здоровья, рассказала диетолог Надежда Сенькова.

Сначала эксперт посоветовала делать суставную гимнастику. Это поможет разогреть мышцы и избежать травм. Сенькова отмечает, что разминаться нужно по анатомической структуре снизу вверх — стопы, колени, бедра, таз, наклоны, плечи,...