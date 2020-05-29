Здоровье

Фармпроизводитель призвал власти не переносить старт маркировки лекарств

17:20, 29 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирский фармпроизводитель Renewal направил открытое письмо в правительство РФ. Представители компании призвали не переносить запланированный на 1 июля старт обязательной маркировки лекарств.

По мнению производителя, это нанесёт вред рынку и дискредитирует ранее принятые решения.

АО «ПФК Обновление» обращается к правительству Российской Федерации с просьбой безотлагательно осуществить запуск системы маркировки лекарственной продукции в РФ согласно постановлению правительства РФ №1954 от 31.12.2019, а именно с 1 июля 2020 года, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также представители компании подчеркнули, что введение маркировки позволит исключить фальсификацию препаратов и обеспечить прозрачность торговых операций.

Мы считаем, что времени, отведенного на внедрение системы маркировки в фармацевтической отрасли, было достаточно, чтобы внести необходимые изменения в производственный процесс, — добавили в Renewal.

NEWS.ru писал ранее, что Минздрав разрешил испытания препарата «Фавипиравир» для лечения COVID-19.

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