Фармпроизводитель призвал власти не переносить старт маркировки лекарств

https://static.news.ru/photo/3ad3ae48-a1b8-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Новосибирский фармпроизводитель Renewal направил открытое письмо в правительство РФ. Представители компании призвали не переносить запланированный на 1 июля старт обязательной маркировки лекарств.
По мнению производителя, это нанесёт вред рынку и дискредитирует ранее принятые решения.
АО «ПФК Обновление» обращается к правительству Российской Федерации с просьбой безотлагательно осуществить запуск системы маркировки лекарственной продукции в РФ согласно постановлению правительства РФ №1954 от 31.12.2019, а именно с 1 июля 2020 года, — цитирует сообщение РИА Новости.
Также представители компании подчеркнули, что введение маркировки позволит исключить фальсификацию препаратов и обеспечить прозрачность торговых операций.
Мы считаем, что времени, отведенного на внедрение системы маркировки в фармацевтической отрасли, было достаточно, чтобы внести необходимые изменения в производственный процесс, — добавили в Renewal.
NEWS.ru писал ранее, что Минздрав разрешил испытания препарата «Фавипиравир» для лечения COVID-19.