Эпидемиолог: случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года

https://static.news.ru/photo/3a23fd9a-018a-11eb-b82d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавирусной инфекции не закончится в этом году, случаи заражений, по некоторым данным, будут регистрироваться до 2022 года. Об этом сообщил советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021, а по некоторым данным — до 2022 года, — приводит его слова ТАСС.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили у более чем 33 млн человек, большая часть из них — 24,8 млн уже вылечились, погибло свыше миллиона человек.

Как ранее писал NEWS.ru, на 28 сентября в России насчитывается 1 159 573 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки из больниц были выписаны 2702 россиянина. В течение последних 24 часов умер 61 пациент с коронавирусом. Жертвами болезни за всё время стали 20 385 россиян, смогли победить вирус 945 920 граждан РФ.