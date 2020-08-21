ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом на брифинге заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года, — заявил он, сравнивая ситуацию с COVID-19 и пандемией «испанского» гриппа в 1918 году.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили у 22,9 млн человек, 805,2 тысячи из них скончались.

ВОЗ и Китай ранее заявили о намерении провести расследование для выяснения причин появления нового возбудителя. Команда экспертов организации уже прибыла в Ухань. Именно в этом городе была зафиксирована первая вспышка.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.