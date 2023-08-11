Эпидемиолог объяснил внезапный рост заболеваемости COVID-19 Врач Покровский объяснил рост заболеваемости COVID-19 появлением нового штамма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В обозримом будущем человечество не сможет избавиться от COVID-19, так как его биологическая задача – распространяться и заразить как можно больше людей, рассказал NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, число случаев заболеваний коронавирусом во всем мире выросло из-за возникновения нового вида штамма коронавируса.

Биологическая задача вируса– распространяться и заразить как можно больше людей, поэтому у него все время происходят мутации. Определенные мутации могут позволять обходить уже сформировавшийся иммунитет. Новый вариант вируса распространяется сейчас по всему миру. И в этом заключается причина, почему число заболеваний резко увеличилось за последний месяц, — рассказал Покровский.

Ранее эпидемиолог рассказал, что россиянам не следует опасаться возвращения пандемии COVID-19. По его словам, Роспотребнадзор продолжает активно отслеживать ситуацию с распространением и мутацией инфекции в России. В целях профилактики врач рекомендовал пройти повторную процедуру вакцинации от COVID-19 лицам в возрасте старше 65 лет с хроническими заболеваниями. При этом всеобщая вакцинация населения не требуется.