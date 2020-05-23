Эпидемиолог назвал главное условие неуязвимости к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/0243c2e4-9d5c-11ea-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне станут неуязвимы для коронавируса при условии, что вакцинацию пройдут 95% населения. Такую версию развития событий озвучил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Академик РАН ссылается на рекомендации ВОЗ, которая настаивает на 95%-ном охвате населения прививками от коронавируса.

Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции, — цитирует Брико «Парламентская газета».

На данный момент антитела от коронавируса есть только у 15% населения. Эти показатели говорят о том, что для циркуляции коронавируса в человеческой среде по-прежнему есть возможность.

На сегодня по данным ВОЗ в мире заразились коронавирусом более 5,1 млн человек. Кмерли от инфекции свыше 333 тысяч пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тяжёлая форма коронавирусной инфекции бывает не только у пожилых людей. Об этом заявил глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.